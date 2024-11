Versuchte Vergewaltigung in Stuttgart: Angriffe auf Frauen: Nachtbus-Täter gefasst?

Ein Mann verfolgt in Stuttgart junge Frauen, nachdem sie aus dem Nachtbus ausgestiegen sind, versucht, sie zu vergewaltigen. Die Polizei ermittelt in zwei solcher Fälle. Jetzt gibt es eine Festnahme.

Die beiden Fälle ähneln sich. So sehr, dass die Ermittler davon ausgehen, es könnte sich um denselben Täter handeln. Auch, wenn die Taten gut zwei Monate auseinanderliegen und sich an völlig unterschiedlichen Stellen in Stuttgart zugetragen haben. Die schlechte Nachricht: Es gibt mindestens einen Mann, der in Stuttgart jungen Frauen nachstellt, die aus dem Nachtbus steigen. Die gute Nachricht lautet: Es gibt eine Festnahme.

Polizeibeamte haben am Dienstag in Hedelfingen mit Haftbefehl der Stuttgarter Staatsanwaltschaft einen 24 Jahre alten Mann festgenommen. „Umfangreiche Ermittlungen“ hätten auf die Spur des Tatverdächtigen geführt, so die Polizei. Bei der Wohnungsdurchsuchung seien Beweismittel beschlagnahmt worden, die nun ausgewertet werden müssen. Der 24-Jährige ist noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Der Mann soll versucht haben, am frühen Morgen des 31. Oktober eine 18-Jährige zu vergewaltigen. Die junge Frau fuhr gegen 3.40 Uhr mit dem Nachtbus aus der Innenstadt nach Möhringen. Dort stieg sie an der Haltestelle Plieninger Straße aus. Der Tatverdächtige soll ihr gefolgt sein und von ihr sexuelle Handlungen gefordert haben. Der 24-Jährige soll sie dabei festgehalten, ihr in den Schritt gegriffen und sie geschlagen haben, bevor er flüchtete.

Der zweite Überfall mit ganz ähnlicher Machart hat sich bereits am 22. August am Wilhelm-Geiger-Platz in Feuerbach ereignet. Ob der jetzt Festgenommene auch dafür in Betracht komme, sei Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen, so die Polizei. Damals war eine 24-Jährige gegen 4 Uhr mit dem Nachtbus vom Schlossplatz in Richtung Feuerbach gefahren. Im selben Bus befand sich auch der Täter. Der Mann setzte sich neben die Frau und versuchte mehrfach, sie anzusprechen, worauf die 24-Jährige nicht einging. An der Haltestelle Wilhelm-Geiger-Platz stiegen beide aus. Als die 24-Jährige die Straße überqueren wollte, lief der Mann unvermittelt von hinten auf sie zu, zog sie an sich heran, fasste ihr in den Intimbereich und hielt ihren Mund zu. Als sich die 24-Jährige wehrte, flüchtete der Täter.

Täterbeschreibungen passen zusammen

Nicht nur das Vorgehen, auch die Täterbeschreibung passt auf den jetzt Festgenommenen. Der Unbekannte in Feuerbach wurde geschildert als etwa 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und dunkelhäutig. Er war damals bekleidet mit einer hellgrauen Jeansjacke und einer dunkelblauen Schirmmütze. Zeugen der Vorfälle oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.