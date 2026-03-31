Die Nachfrage nach Eiern steigt seit Jahren. Zuletzt sorgte außerdem die Vogelgrippe für Verluste bei Hühnerhaltern. Wie wirkt sich das vor Ostern auf die Eierversorgung aus?
10 Uhr morgens auf dem Guthof Sperling, etwa eine halbe Stunde Fußweg vom Palm’schen Schloss in Stuttgart-Mühlhausen entfernt: „Kommt her Mädels“, ruft Simon Sperling seinen Hühnern aufmunternd zu. Eben hat der Landwirt die Tiere aus dem Stall gelassen. Doch so wirklich trauen sie sich beim Fototermin noch nicht aus ihrer Behausung hervor.