Versehentlich auf Instagram: Liverpool-Legende Kenny Dalglish offenbart Krebserkrankung

Liverpool-Legende Sir Kenny Dalglish hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht - versehentlich. Der ehemalige Fußballprofi nimmt es mit Humor und erklärte, dass die BEhandlung gut verlaufe.

Der ehemalige Fußballer Sir Kenny Dalglish (75) hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht - offenbar zunächst unbeabsichtigt. In einem Instagram-Post schrieb die Liverpool-Legende am Dienstag: "Idealerweise wäre das privat geblieben, so wie es sein sollte, aber meine nutzlosen Technikfähigkeiten haben mir keine andere Wahl gelassen", schrieb er und deutete damit an, dass er die Veröffentlichung versehentlich selbst ausgelöst habe.

Trotz der ernsten Diagnose blieb der ehemalige Stürmer in seinem typischen Ton bemerkenswert gelassen. Mit einem Augenzwinkern schrieb er: "Im Gegensatz zu meinem Handy-Umgang verläuft die Behandlung gut." Zugleich bedankte er sich ausdrücklich beim medizinischen Personal für die "herausragende Fürsorge und Diskretion", nicht nur ihm gegenüber, sondern gegenüber vielen Patientinnen und Patienten. "Sie sind eine Ehre für ihren Beruf", so Dalglish.

Gleichzeitig bat er um Zurückhaltung: "Ich habe nicht beabsichtigt, diese Angelegenheit öffentlich zu machen, daher würde ich es sehr schätzen, wenn die Privatsphäre meiner Familie und mir respektiert wird."

Hunderte Spiele für Liverpool - als Spieler und Trainer

Sir Kenny Dalglish zählt zu den größten Figuren in der Geschichte des schottischen und englischen Fußballs. Seine Karriere begann bei Celtic Glasgow, bevor er zu Liverpool wechselte, wo er 515 Spiele bestritt und als Rekordspieler 102 Länderspiele für Schottland absolvierte. Später war er auch als Trainer erfolgreich und prägte mehrere Generationen von Fans des Vereins. 2018 schlug ihn die Queen zum Ritter.

Der Liverpool FC reagierte ebenfalls auf die Nachricht und schickte Unterstützung an die Vereinslegende. In einer Stellungnahme hieß es, die Gedanken, besten Wünsche und die Liebe des gesamten Vereins seien bei Dalglish und seiner Familie.

Weitere Fußballlegende hat Krebs

Die Nachricht über Dalglish' Erkrankung folgt nur wenige Tage nach einer weiteren Krebsdiagnose eines früheren Fußballstars: Auch Kevin Keegan, ebenfalls 75 Jahre alt und ehemaliger Spieler von Newcastle United, dem Hamburger SV und der englischen Nationalmannschaft, hatte öffentlich gemacht, dass bei ihm im Zuge medizinischer Untersuchungen ein fortgeschrittenes Krebsstadium festgestellt wurde.

Am Dienstag machte laut dem "Guardian" zudem auch Liverpool-Legende John Barnes (62) öffentlich, dass ihm nach einer Krebsdiagnose die Prostata entfernt wurde, es ihm jetzt aber "gut" gehe.