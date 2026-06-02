Versehentlich auf Instagram: Liverpool-Legende Kenny Dalglish offenbart Krebserkrankung

Liverpool-Legende Sir Kenny Dalglish hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht - versehentlich. Der ehemalige Fußballprofi nimmt es mit Humor und erklärte, dass die BEhandlung gut verlaufe.
Der ehemalige Fußballer Sir Kenny Dalglish (75) hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht - offenbar zunächst unbeabsichtigt. In einem Instagram-Post schrieb die Liverpool-Legende am Dienstag: "Idealerweise wäre das privat geblieben, so wie es sein sollte, aber meine nutzlosen Technikfähigkeiten haben mir keine andere Wahl gelassen", schrieb er und deutete damit an, dass er die Veröffentlichung versehentlich selbst ausgelöst habe.