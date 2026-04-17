Werke des Schorndorfer Architekten und Künstlers Hartmut Renner sind vier Wochen lang im Backnanger Helferhaus zu sehen. Vernissage ist an diesem Sonntag.
Eine ungewöhnliche, brisante Ausstellung ist demnächst im Helferhaus in Backnang (Rems-Murr-Kreis) zu sehen. Der Heimat- und Kunstverein Backnang präsentiert von diesem Sonntag an Werke von Hartmut Renner unter dem Titel „Das Unsagbare – Der kalte Blick“. Der 1954 in Künzelsau geborene Architekt und Künstler Hartmut Renner lebt und arbeitet in Schorndorf.