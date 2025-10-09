Vermögens-Ranking 2025: Dieter Schwarz wieder an der Spitze – Lidl-Gründer bleibt reichster Deutscher

Der Lidl- und Kaufland-Gründer Dieter Schwarz führt die „Manager Magazin“-Liste der reichsten Deutschen erneut an – mit 46,5 Milliarden Euro. Dahinter folgen Klatten und Quandt.
Der Gründer der Supermärkte Lidl und Kaufland, Dieter Schwarz, ist wieder der reichste Deutsche. Der 86-Jährige behauptete mit einem Vermögen von 46,5 Milliarden Euro den ersten Platz auf der am Mittwoch veröffentlichten Liste der 500 reichsten Deutschen des „Manager Magazins“. Bereits im vergangenen Jahr hatte Schwarz die Liste mit einem geschätzten Vermögen von 43,7 Milliarden Euro angeführt.