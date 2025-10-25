"Malcolm mittendrin" kehrt mit vier neuen Folgen zurück. Vom Set des Serien-Revivals hat Hauptdarsteller Frankie Muniz jetzt ein bewegendes Bild geteilt, das ihn inmitten seiner TV-Brüder zeigt.
Von 2000 bis 2006 sorgte die smarte Comedy-Serie "Malcolm mittendrin" für Furore, räumte unter anderem stolze sieben Emmy-Awards ab. Ein Revival mit dem Originaltitel "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" ist bereits für den Streamingdienst Disney+ produziert worden und wartet nun auf einen Streaming-Start. "Malcolm mittendrin"-Hauptdarsteller Frankie Muniz (39) hat indes jetzt auf X ein bewegendes Bild mit seinen zwei TV-Brüdern geteilt, die für die vier neuen Episoden zurückkehren werden.