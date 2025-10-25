"Malcolm mittendrin" kehrt mit vier neuen Folgen zurück. Vom Set des Serien-Revivals hat Hauptdarsteller Frankie Muniz jetzt ein bewegendes Bild geteilt, das ihn inmitten seiner TV-Brüder zeigt.

Von 2000 bis 2006 sorgte die smarte Comedy-Serie "Malcolm mittendrin" für Furore, räumte unter anderem stolze sieben Emmy-Awards ab. Ein Revival mit dem Originaltitel "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" ist bereits für den Streamingdienst Disney+ produziert worden und wartet nun auf einen Streaming-Start. "Malcolm mittendrin"-Hauptdarsteller Frankie Muniz (39) hat indes jetzt auf X ein bewegendes Bild mit seinen zwei TV-Brüdern geteilt, die für die vier neuen Episoden zurückkehren werden.

Frankie Muniz lässt sich nichts sagen Die Aufnahme, die offenbar während der Dreharbeiten zu "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" entstand, zeigt Muniz neben Justin Berfield (39) und Christopher Masterson (45), die Malcolms ältere Brüder Reese und Francis verkörperten - und für das Revival zurückkehren werden.

"Mir wurde gesagt, ich solle das noch nicht posten, aber dann fiel mir die Titelmelodie ein", schreibt Muniz zu der Aufnahme. Der Satz spielt auf den berühmten "Malcolm mittendrin"-Titelsong der Band They Might Be Giants an, in dem immer wieder die Textzeile "You're not the boss of me now" wiederholt wurde, was übersetzt heißt: "Du bist nicht mein Chef."

Darsteller von Dewey kehrt nicht zurück

Weiter schreibt Muniz, der auch als Rennfahrer aktiv ist, zu der Aufnahme: "Ich freue mich einfach so sehr darauf, dass ihr alle die neuen Folgen sehen könnt, und ich vermisse meine Brüder."

Neben den drei TV-Brüdern werden auch "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston (spielt Vater Hal, 69) und Jane Kaczmarek (Mutter Lois, 69) für die vier Revival-Folgen zurückkehren. Nicht mit dabei ist Erik Per Sullivan (34), der den zu Serienbeginn jüngsten Bruder Dewey verkörperte. Er hat mittlerweile der Schauspielerei den Rücken gekehrt und studiert in Harvard, wie Serienvater Bryan Cranston vor einigen Monaten im "Fly on the Wall"-Podcast verriet.

Neu zum Cast stößt indes die kanadische Schauspielerin Kiana Madeira (32), die unter anderem in Netflix' "Fear Street"-Trilogie mitspielte. Sie verkörpert Malcolms Freundin. Außerdem zum Cast gehören Vaughan Murrae, Keeley Karsten und Caleb Ellsworth-Clark, der jetzt die Figur Dewey spielt.