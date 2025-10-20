Verlobter Paul Rabil bestätigt Geburt: The Crown-Star Vanessa Kirby ist zum ersten Mal Mama geworden

Schauspielerin Vanessa Kirby und ihr Verlobter Paul Rabil sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die Geburt ihres Kindes gab der ehemalige Lacrosse-Profi auf Instagram bekannt.

Vanessa Kirby (37) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die frohe Nachricht teilte ihr Verlobter Paul Rabil (39) auf Instagram. "Ich lerne, dass das Elternwerden einen zugleich entschleunigt und wacher macht," schreibt der US-amerikanische Sportmanager zu einer Bilderreihe, die unter anderem Einblicke in die ersten gemeinsamen Tage mit dem Baby zeigt.

"Ich bin unendlich dankbar für die Gesundheit aller, dafür, dass ich jeden Tag Mamas enorme Liebe sehen darf - und dass du jetzt Teil unseres Lebens bist", heißt es weiter. Weder das Geschlecht noch den Namen oder den genauen Zeitpunkt der Geburt verrät der 39-Jährige in seinem Post. Auch Vanessa Kirby hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Schwangerschaftsverkündung auf Promo-Tour

Vanessa Kirby, bekannt aus der Erfolgsserie "The Crown", machte ihre Schwangerschaft während der Promotion für ihren Film "The Fantastic Four: First Steps" öffentlich. Bei einem Fototermin in Mexiko trug sie ein figurbetontes, blau schimmerndes Kleid, das ihren Babybauch elegant zur Geltung brachte.

Mit Paul Rabil, dem Vater ihres Kindes, wurde Vanessa Kirby erstmals im Oktober 2022 in Verbindung gebracht. Die britische "Daily Mail" zeigte das Paar damals Hand in Hand bei einem Spaziergang durch New York. Ein Jahr später bestätigten sie ihre Beziehung auf Instagram. "Von der ersten Minute an, als wir uns in Des Moines begegnet sind - rund um die Welt und zurück - ist das Leben mit dir besser, sinnvoller und schöner", schrieb Rabil zu einer Fotoreihe.