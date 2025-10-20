Verlobter Paul Rabil bestätigt Geburt: The Crown-Star Vanessa Kirby ist zum ersten Mal Mama geworden

Schauspielerin Vanessa Kirby und ihr Verlobter Paul Rabil sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die Geburt ihres Kindes gab der ehemalige Lacrosse-Profi auf Instagram bekannt.
Vanessa Kirby (37) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die frohe Nachricht teilte ihr Verlobter Paul Rabil (39) auf Instagram. "Ich lerne, dass das Elternwerden einen zugleich entschleunigt und wacher macht," schreibt der US-amerikanische Sportmanager zu einer Bilderreihe, die unter anderem Einblicke in die ersten gemeinsamen Tage mit dem Baby zeigt.