Heather Locklear und Lorenzo Lamas gaben Mitte April bekannt, dass sie ein Paar sind - und zeigen das jetzt auch. Bei einem gemeinsamen Auftritt in Burbank präsentierten sich die Hollywood-Ikonen der 80er ganz verliebt.
Heather Locklear (64) und Lorenzo Lamas (68) machen keinen Hehl mehr aus ihrer Liebe. Am Wochenende zeigten sich die beiden TV-Legenden der 80er- und 90er-Jahre Seite an Seite bei der Hollywood Show im Marriott Burbank Airport Hotel in Burbank, Kalifornien und strahlten dabei um die Wette. Mitte April hatten die beiden bestätigt, dass sie ein Paar sind.