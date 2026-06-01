Heather Locklear und Lorenzo Lamas gaben Mitte April bekannt, dass sie ein Paar sind - und zeigen das jetzt auch. Bei einem gemeinsamen Auftritt in Burbank präsentierten sich die Hollywood-Ikonen der 80er ganz verliebt.

Heather Locklear (64) und Lorenzo Lamas (68) machen keinen Hehl mehr aus ihrer Liebe. Am Wochenende zeigten sich die beiden TV-Legenden der 80er- und 90er-Jahre Seite an Seite bei der Hollywood Show im Marriott Burbank Airport Hotel in Burbank, Kalifornien und strahlten dabei um die Wette. Mitte April hatten die beiden bestätigt, dass sie ein Paar sind.

Bei ihren Meet and Greets entschieden sich die beiden für Kontrastfarben: Locklear erschien ganz in Weiß - weiße Jeans, weiße Sneaker, dazu ein weißes T-Shirt mit dem schwarzen Schriftzug "Woman". Lamas setzte mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Jeans den optischen Gegenpart. Arm in Arm posierten die beiden so für Fotos und lächelten in die Kameras.

Seit Ende 2025 ein Paar

Dass die "Melrose Place"-Schauspielerin und der "Falcon Crest"-Star zusammen sind, wurde Mitte April gegenüber "E! News" bekannt geben. Tatsächlich sind sie aber schon seit mehreren Monaten in einer Beziehung. Erstmals zusammen gesehen wurden sie im November 2025 bei einer Dinnerparty, seit Anfang des Jahres zeigte sich das Paar dann auch zusammen bei Events.

Im Interview mit "Fox News Digital" schwärmte Lamas bereits offen von seiner neuen Partnerin: "Ich habe viele Höhen und Tiefen durchlebt und sie ist die wunderbarste Frau, die ich je kennengelernt habe." Die beiden Hollywoodstars kennen sich bereits seit über 40 Jahren und verkehren seit den 80ern in denselben Kreisen. Er habe nie damit gerechnet, dass daraus mal so eine Liebe entstehen werde, betonte der Schauspieler.

Bewegte Vergangenheiten

Heather Locklear spielte von 1993 bis 1999 eine Hauptrolle in "Melrose Place" und wurde für ihre Darstellung der intriganten Amanda Woodward viermal für den Golden Globe nominiert. Auch privat hat sie viel erlebt: Von 1986 bis 1993 war sie mit Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee (63) verheiratet und von 1994 bis 2007 mit Bon-Jovi-Gitarrist Richie Sambora (66), mit dem sie Tochter Ava (28) hat. Im Mai 2025 trennte sie sich von ihrem Langzeitverlobten Chris Heisser (64).

Lorenzo Lamas, seinerseits bekannt aus "Falcon Crest" (1981-1990) und "Renegade" (1992-1997), war wiederum insgesamt sechsmal verheiratet und hat sechs Kinder.