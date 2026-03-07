Verliebt, verlobt, schwanger: Ex-Bachelor Andrej Mangold und Annika Jung erwarten ihr erstes Kind

Der frühere "Bachelor" Andrej Mangold und seine Verlobte Annika Jung erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft war nicht geplant, ist für das Paar aber eine schöne Überraschung.
Drei Zahlen, die alles sagen: "1+1=3." schreibt Andrej Mangold auf Instagram und verkündet damit die Schwangerschaft seiner Verlobten Annika Jung. "Wenn Träume wahr werden", schrieb er außerdem unter die Fotos. Auf den Bildern posiert das Paar ganz in Weiß und zeigt ihren wachsenden Babybauch nebst einem Ultraschallfoto.