Verliebt, verlobt, schwanger: Ex-Bachelor Andrej Mangold und Annika Jung erwarten ihr erstes Kind

Drei Zahlen, die alles sagen: "1+1=3." schreibt Andrej Mangold auf Instagram und verkündet damit die Schwangerschaft seiner Verlobten Annika Jung. "Wenn Träume wahr werden", schrieb er außerdem unter die Fotos. Auf den Bildern posiert das Paar ganz in Weiß und zeigt ihren wachsenden Babybauch nebst einem Ultraschallfoto.

Die Reaktion der Community ließ nicht lange auf sich warten. Zahllose Glückwünsche und hohe Erwartungen finden sich darunter. "Es wird so ein wunderschönes Baby sein", kommentierte nicht nur ein begeisterter Fan.

Eine Überraschung, die sich anfühlt wie Schicksal

Dass das Paar nicht aktiv auf Nachwuchs hingearbeitet hatte, macht die Neuigkeit für Mangold nicht weniger bedeutsam - im Gegenteil. Der "Bild"-Zeitung sagte er: "Wir haben es zu der Zeit noch nicht aktiv darauf angelegt, aber - offen gesagt - auch nicht wirklich aufgepasst und einfach das Schicksal entscheiden lassen." Die Nachricht habe das Paar dann als "eine der schönsten Überraschungen überhaupt" getroffen. Und inzwischen, sagt Mangold, "fühlt es sich einfach nach dem perfekten Zeitpunkt an".

Perfekt - auch wenn der Weg dorthin für Annika Jung alles andere als leicht ist. Die Schwangerschaft sei körperlich herausfordernd, räumte Mangold im selben Gespräch ein: "mit all den typischen Dingen wie Übelkeit oder den Veränderungen, die der Körper durchmacht". Er versuche, seine Verlobte im Alltag so gut es geht zu unterstützen und aufmerksam darauf zu achten, wie es ihr gehe.

Vom Antrag zum Baby - eine turbulente Liebesgeschichte

Dass Mangold und Jung heute verlobt und schwanger sind, ist das Happy End einer Beziehung, die es nicht immer leicht hatte. Im Februar 2025 hatten sich die beiden nach drei Jahren Partnerschaft getrennt. Vier Monate später folgte die Versöhnung - und dann ging es Schlag auf Schlag. Im Januar 2026 stellte Mangold seiner "Anni" auf den Malediven die entscheidende Frage, während eines vermeintlich harmlosen Bootsausflugs auf der Insel Orivaru im Noonu-Atoll. "Sie hatte absolut keine Ahnung, dass dort etwas ganz anderes auf sie wartete", sagte er dem Boulevardblatt.

Mangold selbst war dabei kaum weniger aufgewühlt als seine künftige Verlobte. "Ich war wie in Trance. Ich weiß nicht, ob ich jemals so nervös war", erinnert er sich. Sicherheitshalber hatte er sich die wichtigsten Worte auf einem kleinen Zettel notiert. Als Annika Ja sagte, flossen auf beiden Seiten Tränen. "Ohne Frage der schönste Moment meines Lebens", resümierte der Ex-Bachelor, der seine Entscheidung zum Antrag nach eigenen Angaben auch mit seiner Mutter besprochen hatte. "Mama war ganz hingerissen von ihr. Und vielleicht war dieses Gespräch mit ihr der finale Ausschlag für meine Entscheidung."

Hochzeit noch vor der Geburt geplant

Rückblickend sieht Mangold die gemeinsamen Höhen und Tiefen nicht als Makel, sondern als Beweis. "Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen und haben immer wieder zueinander gefunden. Deshalb möchte ich jetzt mit ihr den Rest meines Lebens verbringen." Und dieser Rest des Lebens soll bald offiziell beginnen: Laut der Tageszeitung plant das Paar, noch vor der Geburt des Kindes zu heiraten. Einen konkreten Termin haben Mangold und Jung bislang nicht genannt.