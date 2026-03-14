Die Goldenen Himbeeren sind verliehen worden: Der Schmähpreis "Razzie" geht unter anderem an Rebel Wilson und Ice Cube. Dessen Film "Krieg der Welten" räumte mehrfach ab.

Die Gewinner der 46. Razzie Awards stehen fest. Bei dem Schmähpreis "Goldene Himbeere" hat dieses Jahr vor allem ein Film abgeräumt: "Krieg der Welten" von Filmemacher Rich Lee (48) gewann mehrere der Anti-Oscars. Der Streifen liegt in der Kategorie "Schlechtester Film", "Schlechtestes Remake", "Schlechtestes Drehbuch", "Schlechtester Regisseur" ganz vorne. Hauptdarsteller Ice Cube (56) wurde außerdem zum "schlechtesten Schauspieler" ernannt.

Der Film war mit sechs Nominierungen bedacht worden, nur in der Kategorie "Schlechteste Leinwandkombination" ging der Preis an die Konkurrenz. Die sieben CGI-Zwerge in Disneys Live-Action-Neuinterpretation "Schneewittchen" wurden hier mit einem Preis bedacht. Sie erhielten auch die Trophäe für "den schlechtesten Nebendarsteller".

Rebel Wilson gewinnt bei den Schauspielerinnen

Rebel Wilson (46) gewann einen Razzie Award in der Kategorie "Schlechteste Hauptdarstellerin" für "ihre kaum glaubwürdige Darstellung als Actionheldin in 'Bride Hard'". Scarlet Rose Stallone (23), die Tochter von Sylvester Stallone (79), lag bei den Nebendarstellerinnen an der Spitze. Sie erhielt den Preis "für ihre moderne Darstellung in dem skurrilen Western 'Gunslingers'".

Der "Razzie Redeemer Award" geht unterdessen an Kate Hudson (46) für ihre Leistung in "Song Sung Blue". Diesen Preis erhält ein Filmstar, der mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet oder dafür nominiert war und dies später durch eine beachtenswerte Leistung wettgemacht hat. Hudson ist dieses Jahr für ihre "Song Sung Blue"-Rolle für einen Oscar nominiert.

Die Razzies küren jährlich die schlechtesten Leistungen der Filmbranche. Laut der Razzie-Organisation stimmen mehr als 1.000 Mitglieder aus den Vereinigten Staaten und mehreren anderen Ländern über die Preise ab. Die Wähler sind Mitglieder der Golden Raspberry Foundation, die sich aus Filmkritikern und Filmexperten zusammensetzt.