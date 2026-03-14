Die Goldenen Himbeeren sind verliehen worden: Der Schmähpreis "Razzie" geht unter anderem an Rebel Wilson und Ice Cube. Dessen Film "Krieg der Welten" räumte mehrfach ab.
Die Gewinner der 46. Razzie Awards stehen fest. Bei dem Schmähpreis "Goldene Himbeere" hat dieses Jahr vor allem ein Film abgeräumt: "Krieg der Welten" von Filmemacher Rich Lee (48) gewann mehrere der Anti-Oscars. Der Streifen liegt in der Kategorie "Schlechtester Film", "Schlechtestes Remake", "Schlechtestes Drehbuch", "Schlechtester Regisseur" ganz vorne. Hauptdarsteller Ice Cube (56) wurde außerdem zum "schlechtesten Schauspieler" ernannt.