Verlegung von Christoph 41: Wie lange bleibt der Rettungshubschrauber noch in Leonberg?

Der Rettungshubschrauber Christoph 41 soll von Leonberg nach Tübingen verlegt werden. Wie ist der aktuelle Stand?
Große Rettungseinsätze wie zuletzt beim verheerenden Lkw-Brand im Engelbergtunnel lenken oftmals den Blick auf die Situation der hiesigen Rettungs- und medizinischen Infrastruktur. Neben all dem, was Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei und Technisches Hilfswerk im Fall des Tunnel-Feuers und darüber hinaus geleistet haben, tauchte auch eine Frage nach fast einem Jahr Pause wieder auf: Wie steht es eigentlich um den Rettungshubschrauber Christoph 41?