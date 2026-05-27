Verlängerte Kugelbahn in Backnang: Im Plattenwald kugelt es sich jetzt noch schöner

Die Kugelbahn in Backnang ist deutlich verlängert worden. Sie ist nicht der einzige Grund, warum der Plattenwald ein lohnenswertes Ziel für Familienausflüge darstellt.
Fröhlich klackert die Holzkugel die Bahn aus Baumstämmen entlang. Alle paar Meter wartet eine kleine Überraschung auf die dreijährige Ellie: Mal ist es eine Krokodilfigur, dann wieder gabelt sich der Weg der Kugelbahn oder es muss ein großes Mühlrad gedreht werden, um die Kugel weiter auf ihren Weg zu schicken. Der ist jetzt noch weiter als bisher: Die Kugelbahn im Backnanger Plattenwald (Rems-Murr-Kreis) hat mit der offiziellen Einweihung ihres dritten Abschnitts noch einmal deutlich an Attraktivität gewonnen.