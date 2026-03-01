Verkostung in Fellbach: Beim Weintreff trinken auch die Winzer zum Abschluss gerne ein Bier

Beim Weintreff in der Alten Kelter in Fellbach verkosten die Gäste am Wochenende die ganze Vielfalt der Region Remstal- Glas für Glas. Mehr als 250 Weine wurden ausgeschenkt.
Die Düsseldorfer Altstadt wird auch die „längste Biertheke der Welt“ genannt. Das Remstal kann beim Wein mit ähnlichen Superlativen aufwarten. Am Wochenende fand in der Alten Kelter in Fellbach einer der größten Weinveranstaltungen in der Region statt. Beim 28. Weintreff, organisiert vom Verein Remstal Tourismus, präsentierten 43 Weingüter und Genossenschaften aus dem Remstal – und seiner Randgebiete – sowie andere Genusshandwerker, darunter erstmals eine Familienbrauerei, ihre besten flüssigen Produkte.