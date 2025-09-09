Verkehrswende bei der SSB: Erste elektrische Busse in Stuttgart unterwegs

Innovativer Neubau mit 28 Ladestationen am Betriebshof in Möhringen eingeweiht. Bis 2027 sollen alle innerstädtischen Linien emissionsfrei und lautlos fahren.
Bis 2027 will die Stadt den öffentlichen Nahverkehr in der Innenstadt komplett emissionsfrei machen, bis 2035 gar in ganz Stuttgart. Von einem „wichtigen Schritt im größten Transformationsprozess in fast 100 Jahren Linienbusverkehr“, sprach der Technische Vorstand der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), Thomas Moser, anlässlich der Einweihung der neuen Ladestation am Betriebshof in Möhringen. Die neue Infrastruktur ist die Voraussetzung für die Umwandlung der SSB-Busflotte auf umweltfreundliche Antriebe. Somit sind nun die ersten rein elektrischen Linienbusse in Stuttgart unterwegs.