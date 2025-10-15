Verkehrsversuche bundesweit: Superblocks sind nicht nur in Stuttgart ein Aufreger

Am Superblock in der Augustenstraße in Stuttgart scheiden sich die Geister. So wird in anderen deutschen Städte über vergleichbare Vorhaben diskutiert.
Die Bilder von der Stuttgarter Augustenstraße und dem Nürnberger Stadtteil Gostenhof ähneln sich. Hier wie dort verhindern Poller auf der Fahrbahn eine direkte Durchfahrt für Autofahrer. Farbige Markierungen auf dem grauen Asphalt unterstreichen: Priorität haben hier andere. Gesäumt wird die Szenerien von hölzernen Sitzgelegenheiten und Pflanzenkübeln, die zum Teil auf ehemaligen Parkflächen stehen.