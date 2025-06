Verkehrsunfall im Ostalbkreis: Lkw-Fahrer übersieht rote Ampel – 19-jähriger Motorradfahrer getötet

1 Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall getötet worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand

Am Freitag kommt es auf der Bundesstraße B29 zu einem Verkehrsunfall. Dabei verunglückte ein 19-jähriger Motorradfahrer tödlich. Die Hintergründe.











Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 29 ist am Freitag ein 19-jähriger Motorradfahrer getötet worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben an der Abzweigung zur Bundesstraße 290 in der Gemarkung Westhausen. Der 19-Jährige stand gegen 16.53 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Yamaha auf der Abbiegespur der B29 in Richtung Ellwangen. Nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte, bog er nach links ab. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Aufgrund der blendenden Sonne übersah er die für ihn rot zeigende Ampel. Er leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Motorrad aber nicht mehr vermeiden. Das Motorrad wurde von dem Lkw erfasst und nach links auf die Fahrbahn geschleudert. Der 19-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem darauffolgenden Sturz so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Ellwangen waren für Absperr- und Umleitungsmaßnahmen an der Unfallstelle im Einsatz.