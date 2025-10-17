Verkehrschaos in Stuttgart-Süd: Stadt sucht nach Alternativen zur Sperrung des Heslacher Tunnels

Der Heslacher Tunnel bleibt ein Nadelöhr in Stuttgart. Was steckt hinter den jüngsten Störungen und wie plant die Stadt, das Problem zu lösen?
Der Heslacher Tunnel ist eine wichtige Verbindung zum Autobahnkreuz Stuttgart und schon im Normalbetrieb ein Nadelöhr in der Landeshauptstadt. Stadtauswärts wird die Bundesstraße 14 von zwei Fahrspuren auf eine reduziert, stockender Verkehr ist dort alltäglich. Sobald der Tunnel jedoch außer Plan gesperrt werden muss, geht im Stuttgarter Süden nichts mehr. Und auch in anderen Stadtbezirken kommt es zu Behinderungen.