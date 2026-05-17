Verkehrschaos in Stuttgart-Nord: Türkischer Hochzeitskorso bringt Verkehr auf Heilbronner Straße zum Erliegen
Ein Hochzeitskorso hat am Samstagnachmittag in Stuttgart-Nord für Verkehrschaos gesorgt (Symbolbild). Foto: imago images/Stefan Zeitz

Am Samstagnachmittag sorgt ein türkischer Hochzeitskorso in Stuttgart-Nord für Verkehrschaos. Etwa 15 Fahrzeuge blockieren die Heilbronner Straße und lösen Stau aus.

Ein türkischer Hochzeitskorso hat am Samstagnachmittag den Verkehr auf der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord ab der Mia-Seeger-Straße zum Erliegen gebracht. Wie die Polizei mitteilt, war der Korso mit etwa 15 „hochwertigen Fahrzeugen“ gegen 14.30 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei wurden laut dem Polizeibericht türkische Fahnen geschwenkt, welche auch teilweise über den Dächern der Autos hingen.

 

Die Fahrweise der Autofahrer führte nach Angaben der Polizei dazu, dass der Verkehr auf der Heilbronner Straße bis zum Stillstand ausgebremst wurde. Hierdurch und durch die Polizeikontrollen kam es zum Teil zu erheblichem Stau.

Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/89903100 beim Polizeirevier Innenstadt zu melden.

 