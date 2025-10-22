Die Autofahrer am Echterdinger Ei müssen weiter mit Umleitungen leben. Davon ist abseits der A 8 auch der innerstädtische Verkehr etwa in Leinfelden-Echterdingen betroffen.
Die Autobahn rund um Stuttgart und der Stau, das ist eine unendliche Geschichte. Und derzeit wird an einem weiteren Kapitel geschrieben: Die Sanierung des einstigen Echterdinger Ei, also der Schnittstelle von der Autobahn 8 und der Bundesstraße 27 mit all ihren Verästelungen zum Flughafen, zur Messe und zu den umliegenden Stadtteilen.