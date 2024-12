Verkehrsbehinderungen in Stuttgart-Gablenberg: Vor dem VfB-Spiel gegen Union Berlin droht Stau in Stuttgart-Ost

1 Vor dem Heimspiel des VfB wird man in Gablenberg wohl nur im Schritttempo in Richtung Stadion vorankommen. Foto: Steegmüller

In der Gablenberger Hauptstraße ist die Rechtsabbiegespur Richtung Talstraße gesperrt. Die Folge: ein Nadelöhr auf dem Weg ins Fußballstadion. Die Stadt hat Nachbesserungen angekündigt, bis zur Bundesliga-Partie am Freitagabend ändert sich aber nichts.











Seit mittlerweile zwei Wochen staut sich in der Gablenberger Hauptstraße regelmäßig der Verkehr, weil sich an einem Gebäude die Fassade gelöst hatte, Teile auf die Fahrbahn fielen und deshalb die Spur zum Rechtsabbiegen in die Talstraße gesperrt werden musste. An diesem Freitagabend können sich Anwohner auf das nächste Hupkonzert einstellen. Denn um 20.30 Uhr steht das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Union Berlin auf dem Programm, zahlreiche Fans fahren mit dem Auto eben auf dieser beliebten Route ins Stadion. Auch Stadtsprecher Harald Knitter rechnet aufgrund der Sperrung mit Beeinträchtigungen. Allerdings liege der Spielbeginn so spät, dass zumindest der abendliche Berufsverkehr vorbei sei. Darüber hinaus habe die Integrierte Verkehrsleitzentrale auf diesem Streckenzug bereits die für diese Situation leistungsfähigsten Programme geschaltet. Die besagte Kreuzung wird dennoch eine Engstelle bleiben.