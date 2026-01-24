Eine Seilbahn zum RBK? Eine vom Krankenhaus finanzierte Studie bringt Bewegung in die seit Jahren ruhende Idee einer Luftseilbahn zwischen Pragsattel und Klinikcampus.

Ein Vorstoß des Robert-Bosch-Krankenhauses hat Ende vergangenen Jahres der seit fast fünf Jahren müde vor sich hin dümpelnden Idee einer Luftseilbahn in Stuttgart neue Dynamik verliehen. Im Oktober 2020 hatten Fachleute im Auftrag der Stadt die Empfehlung ausgesprochen, eine mögliche Trasse in Vaihingen auf den Fildern näher zu untersuchen. Ergebnisse wurden bis heute der Öffentlichkeit nicht vorgestellt.

Das Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK), das wie der benachbarte Stadtteil Burgholzhof unter einer unzureichenden Verkehrsanbindung leidet, hat nun die Initiative ergriffen und auf eigene Kosten eine Machbarkeitsstudie anfertigen lassen, die verschiedene Seilbahntrassen zwischen dem Verkehrsknotenpunkt Pragsattel und dem Klinikcampus untersucht hat.

Im Video erklären wir, was die Beweggründe des RBK sind, welche Ideen in der Machbarkeitsstudie untersucht wurden und wie die Stadt Stuttgart auf den Vorstoß reagiert.

Die Idee einer Seilbahn zwischen dem Pragsattel und dem einem Bergsporn darüber liegenden Krankenhausareal ist alles andere als neu. Im Regionalverkehrsplan von 2023 wurde diese Trasse als zu untersuchender Korridor benannt.