1 Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt (Symbolbild). Foto: Jens Büttner/dpa

Nach einem tödlichen Unfall ist die A8 in Bayern am Dienstag für Stunden zwischen Friedberg und Dasing gesperrt geblieben. Was bekannt ist.











Link kopiert



Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Lastwagen ist die Autobahn A8 in Bayern am Dienstag für Stunden zwischen Friedberg und Dasing gesperrt geblieben. Die Sperrung in Fahrtrichtung München sollte voraussichtlich bis Mittag andauern, wie eine Polizeisprecherin in Augsburg sagte. Der Lastwagenfahrer kam bei dem Unfall ums Leben.