Verkehr in Stuttgart: Vorsicht, Unfallgefahr! Das ist Stuttgarts gefährlichste Kreuzung

Ein Platz im Stadtzentrum ist im dritten Jahr in Folge Stuttgarts Unfallbrennpunkt Nummer eins. Eine böse Überraschung gibt es auch in Untertürkheim.
Zwei Ampeln, hintereinander im Abstand von 30 Metern, die erste grün, die zweite rot. Das ist die Situation, als sich ein Renault-Fahrer der unfallträchtigsten Kreuzung Stuttgarts nähert. Und dann kracht es wieder mal auf dem Verkehrsknoten der Bundesstraße 14 auf Höhe von Hauptbahnhof und Wagenburgtunnel. Das dritte Jahr in Folge belegt der Gebhard-Müller-Platz den traurigen Spitzenplatz in der Liste der Unfallbrennpunkte in Stuttgart.