Verkehr in Stuttgart: Mehrwöchige Umleitung durch Möhringen
1
Die Baumaßnahme in der Vaihinger Straße in Möhringen dauert noch bis Mitte November an. Foto: dpa

Seit Montag ist die Vaihinger Straße auf Höhe des Mensa-Neubaus der Riedseeschule in Richtung Vaihingen gesperrt. Im Berufsverkehr kommt es regelmäßig zu Behinderungen.

Wer durch Möhringen fährt, muss sich bis Mitte November auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Zum Abschluss der Arbeiten am Mensa-Neubau der Riedseeschule hat die Stadt am vergangenen Montag die Vaihinger Straße zwischen der Rembrandt‐ und der Filderbahnstraße in Richtung Vaihingen gesperrt. In Richtung Degerloch bleibt sie geöffnet. Die Umleitung ist über die Rembrandtstraße, Sigmaringer Straße, Hechinger Straße und Filderbahnstraße ausgeschildert. Alternativ kann die Baustelle auch über die Leinenweberstraße und die Probststraße umfahren werden.

 

Stichstraßen werden saniert

In erster Linie setzen die Bauarbeiter die Stichstraßen, die von der Vaihinger Straße an der Mensa vorbei zur Wohnbebauung führen, instand. „Sie werden vollständig erneuert, inklusive Entwässerung und Beleuchtung“, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstag. „Aufgrund der schmalen Straßen und sehr beengten Verhältnisse zwischen den Gebäuden wird für die gefahrlose Zufahrt von Baufahrzeugen zur Baustelle, auch unter Berücksichtigung des Schulbetriebs, eine Spur der Vaihinger Straße benötigt.“

Unsere Empfehlung für Sie

Stadtbahnunfall in Stuttgart 2024: Frühere Stadtbahnfahrerin verurteilt – so lautet die Strafe

Stadtbahnunfall in Stuttgart 2024 Frühere Stadtbahnfahrerin verurteilt – so lautet die Strafe

Bei dem schweren Stadtbahnunfall im Februar 2024 in Stuttgart-Wangen waren 17 Menschen verletzt worden. Angeklagt war eine frühere Stadtbahnfahrerin. Nun steht das Urteil fest.

Darüber hinaus wird auf der gegenüberliegenden Seite der Zufahrtsweg, der für die Sanierung des Aischbachkanals beansprucht wurde, endgültig hergestellt. „Abschließend werden die Gehwege erneuert. Insgesamt sind dies aufwendige Maßnahmen, für die rund fünf Wochen Bauzeit veranschlagt sind. Das Tiefbauamt ist bestrebt, die Baumaßnahmen in Abstimmung mit der beauftragten Firma schnellstmöglich umzusetzen.“

 