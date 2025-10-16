Verkehr in Stuttgart: Mehrwöchige Umleitung durch Möhringen

1 Die Baumaßnahme in der Vaihinger Straße in Möhringen dauert noch bis Mitte November an. Foto: dpa

Seit Montag ist die Vaihinger Straße auf Höhe des Mensa-Neubaus der Riedseeschule in Richtung Vaihingen gesperrt. Im Berufsverkehr kommt es regelmäßig zu Behinderungen.











Wer durch Möhringen fährt, muss sich bis Mitte November auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Zum Abschluss der Arbeiten am Mensa-Neubau der Riedseeschule hat die Stadt am vergangenen Montag die Vaihinger Straße zwischen der Rembrandt‐ und der Filderbahnstraße in Richtung Vaihingen gesperrt. In Richtung Degerloch bleibt sie geöffnet. Die Umleitung ist über die Rembrandtstraße, Sigmaringer Straße, Hechinger Straße und Filderbahnstraße ausgeschildert. Alternativ kann die Baustelle auch über die Leinenweberstraße und die Probststraße umfahren werden.