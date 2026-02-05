Auto- und Radfahrer müssen länger mit Staus rechnen: Die Baustelle auf der Weinsteige steht still, der Terminplan ist nicht zu halten. Ursache ist die Insolvenz eines Bauunternehmens.
Auf die Auto- und Radfahrer auf der Weinsteige könnten länger Behinderungen zukommen, als von der Stadt bisher vorhergesagt. Die Baustelle auf der viel befahrenen Straße, die seit Juli vergangenen Jahres eingerichtet ist, steht still. Der Fertigstellungstermin ist nicht zu halten. Das beauftragte Bauunternehmen ist in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.