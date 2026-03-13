Verkehr in Stuttgart: Heslacher Tunnel nachts gesperrt
1
Im Heslacher Tunnel finden Wartungsarbeiten statt. Foto: IMAGO / Horst Rudel

Wegen Wartungsarbeiten ist die wichtige Verbindung der B14 zwischen Stuttgart-Süd und dem Schattenring an vier Nächten gesperrt. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen.

Ausnahmsweise ist es kein Unfall, keine Erneuerung oder illegale Graffiti, die mühevoll entfernt werden müssen. Von Montag, 16., bis Donnerstag, 19. März, ist der Heslacher Tunnel im Stuttgarter Süden nachts gesperrt. Betroffen ist der Verkehr auf der Bundesstraße 14 zwischen Marienplatz und der Abfahrt zum Südheimer Platz. Der Viereichenhautunnel bleibt befahrbar.

 

Autofahrer müssen sich auf Umwege einstellen

Der Grund für die Sperrung sind laut der Stadt wichtige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Daher ist die Durchfahrt durch den B-14-Tunnel von von jeweils 21 bis 5 Uhr am Folgetag nicht möglich.

Unsere Empfehlung für Sie

Autoverkehr in Stuttgart: Brand im Engelbergtunnel sorgt für Ausweichverkehr in Stuttgart

Autoverkehr in Stuttgart Brand im Engelbergtunnel sorgt für Ausweichverkehr in Stuttgart

Nach dem Lkw-Brand im Engelbergtunnel weichen viele Autofahrer auf Stuttgarter Straßen aus. Die Stadt nennt nun mehrere Strecken, auf denen es deshalb besonders häufig stockt.

Autofahrer müssen sich auf Umwege einstellen. Nach Angaben der Stadt sind die Umleitungsstrecken in Richtung Schattenring und in die Stuttgarter City vor Ort ausgeschildert.

 