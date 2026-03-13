Verkehr in Stuttgart: Heslacher Tunnel nachts gesperrt

1 Im Heslacher Tunnel finden Wartungsarbeiten statt. Foto: IMAGO / Horst Rudel

Wegen Wartungsarbeiten ist die wichtige Verbindung der B14 zwischen Stuttgart-Süd und dem Schattenring an vier Nächten gesperrt. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen.











Link kopiert



Ausnahmsweise ist es kein Unfall, keine Erneuerung oder illegale Graffiti, die mühevoll entfernt werden müssen. Von Montag, 16., bis Donnerstag, 19. März, ist der Heslacher Tunnel im Stuttgarter Süden nachts gesperrt. Betroffen ist der Verkehr auf der Bundesstraße 14 zwischen Marienplatz und der Abfahrt zum Südheimer Platz. Der Viereichenhautunnel bleibt befahrbar.