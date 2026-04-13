Seit Monaten ruht die Baustelle an der Neuen Weinsteige. Die Stadt nennt einen Termin für die Fortsetzung der Arbeiten, die zwei Fahrspuren beanspruchen und für viel Stillstand sorgen.

Auf der Neuen Weinsteige in Stuttgart herrscht weiterhin Stillstand. Doch es sind nicht nur die Autos, die auf dem stauanfälligen Abschnitt der B27 zwischen Degerloch und dem Talkessel kaum vorwärts kommen. Auch auf der bereits im Juli vergangenen Jahres eingerichteten Baustelle, für die zwei der vier Fahrspuren weggefallen sind, geht nichts voran. Die Stadt zeigt sich nun aber zuversichtlich, dass die Arbeiten im Mai wieder Fahrt aufnehmen.

„Wir gehen im Moment von einer Wiederaufnahme der Arbeiten im Mai aus. (Das hängt aber von der Beauftragung des Nachfolgeunternehmens ab, hierzu müssen die maßgeblichen Stellen erst zustimmen“, sagt eine Rathaus-Sprecherin. Die Stadt musste sich nach einem neuen Auftragnehmer umsehen, nachdem das ursprünglich mit den Arbeiten betraute Unternehmen Insolvenz angemeldet hatte. Im Oktober 2025 wurde zuletzt auf der Baustelle gearbeitet, von der wirtschaftlichen Schieflage des Unternehmens weiß die Stadt seit Angang November 2025.

Laut Baustellenkalender des Rathauses sollten die Arbeiten im Juni 2026 abgeschlossen sein. Dieser Terminplan ist Makulatur: „Der ursprünglich angesetzte Bauzeitenplan endete im November 2026“, sagt die Stadtsprecherin. Die Arbeiten an der sogenannten Hangbrücke könnten nur ausgeführt werden, wenn die Temperaturen nicht im Minusbereich sind. Daher habe man eine lange Winterpause 2025/2026 eingeplant.

Noch sind die Arbeiten an der Neuen Weinsteige nicht vergeben

Die Baustelle wird die Autofahrer noch das ganze Jahr über ausbremsen. „Ziel ist, die Hauptbauarbeiten im Jahr 2026 abschließen zu können, damit im Jahr 2027 nur noch Restarbeiten erforderlich sein werden“, sagt die Sprecherin. Tätig werden soll das Unternehemen, das den bisherigen Auftragnehmer übernommen hat. „Nach zahlreichen Verhandlungen unter Berücksichtigung insolvenzrechtlicher Belange sollen die Arbeiten mit dem Nachfolgeunternehmen weitergeführt werden“, sagt die Sprecherin. Die Vergabe hierzu sei „aktuell noch im stadtinternen Umlauf“.

Die Neue Weinsteige ist seit Jahren immer wieder ein Engpass. Bereits seit 2018 erneuert die Stadt abschnittsweise die Stützmauer der Straße, die sich den Hang hinauf aus dem Talkessel schlängelt. Hierfür müssen regelmäßig Straßenabschnitte über längere Zeit verengt werden.