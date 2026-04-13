Seit Monaten ruht die Baustelle an der Neuen Weinsteige. Die Stadt nennt einen Termin für die Fortsetzung der Arbeiten, die zwei Fahrspuren beanspruchen und für viel Stillstand sorgen.
Auf der Neuen Weinsteige in Stuttgart herrscht weiterhin Stillstand. Doch es sind nicht nur die Autos, die auf dem stauanfälligen Abschnitt der B27 zwischen Degerloch und dem Talkessel kaum vorwärts kommen. Auch auf der bereits im Juli vergangenen Jahres eingerichteten Baustelle, für die zwei der vier Fahrspuren weggefallen sind, geht nichts voran. Die Stadt zeigt sich nun aber zuversichtlich, dass die Arbeiten im Mai wieder Fahrt aufnehmen.