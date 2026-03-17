Bald geht die Sanierung in Bietigheim in die nächste Phase. Schon in den vergangenen Monaten kochten Emotionen über – nun befürchten Pendler und Anwohner ein neues Verkehrschaos.
Die Autofahrer müssen sich in Bietigheim weiterhin auf Staus und lange Wegezeiten einstellen. Ende April soll der fünfte Abschnitt der Sanierung der B27 beginnen. Die Geduld von Pendlern, Anwohnern und anderen, die sich tagtäglich durch die Baustelle quälen müssen, wurde bereits in den zurückliegenden Monaten zum Teil überstrapaziert. Eine Entspannung ist aber nicht in Sicht.