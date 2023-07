Verkauf in Althütte

9 Aus einigen Beuteln schauen derzeit Jungtiere. Foto: Gottfried Stoppel

Im schwäbischen Wald trennt sich eine Familie von ihren Haustieren, nun steht eine ganze Gruppe Wallabys zum Verkauf. So putzig und pflegeleicht die Tiere sind: An die Haltung gibt es Anforderungen.









So lässt es sich leben: Gelassen schaut das Baby-Känguru aus seinem Beutel, während sich seine Mutter vornüberbeugt und ein paar erfrischende Schlucke aus dem Wasserbecken nimmt. Ein paar Schritte weiter sieht ein Emu nach dem Rechten, weitere Kängurus dösen im Schatten, um der Mittagshitze zu entkommen. Wir befinden uns nicht in Australien, sondern in Althütte im Schwäbischen Wald. Die etwa 20 Tiere starke Känguru-Gruppe steht zum Verkauf und sucht ein neues Zuhause.