Verhaftung am Flughafen Stuttgart: Frau vor fast 30 Jahren getötet – nun sitzt er wieder in Haft

Ein 53-Jähriger will aus dem Kosovo am Stuttgarter Flughafen einreisen. Doch die Polizeifahndungssysteme vergessen nichts – auch keine alten Haftbefehle.
Vielleicht dachte er, die Sache sei längst vergessen und verjährt. Womöglich glaubte er, niemand mehr würde sich daran erinnern – an den Tod einer damals 40-Jährigen, die er vor fast 30 Jahren, in ihrer Wohnung niedergestochen hatte. Doch die polizeilichen Fahndungssysteme vergessen nichts: Ein 53-Jähriger aus dem Kosovo, der am Stuttgarter Flughafen einreisen wollte, wurde von der Bundespolizei festgenommen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Totschlags vor. Und das auch schon seit mehr als 20 Jahren.