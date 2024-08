Vergütungen im öffentlich-rechtlichen TV: ARD gab 2022/23 fast zwei Millionen Euro für Sportexperten aus

1 Die TV-Experten Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger bei der EM 2024. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Thissen

Die ARD hat in ihrem Internet-Angebot die Höhe der Vergütungen für 17 Sportexperten bekannt gegeben. Darunter etwa Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger und Moderator Alexander Bommes.











Link kopiert



Die ARD hat in der Saison 2022/23 insgesamt fast zwei Millionen Euro an Vergütungen für 17 Sportexperten gezahlt, die im Ersten eingesetzt wurden. Das gab die ARD in ihrem Internet-Angebot bekannt. Die Vergütungen für 13 Moderatoren von Sportsendungen im Fernsehen lagen demnach von August 2022 bis Juli 2023 bei insgesamt 1,91 Millionen Euro. Durchschnittlich erhielt jeder Experte eine Vergütung von 117.000 Euro. Bei den Moderatoren waren es im Schnitt 147.000 Euro.