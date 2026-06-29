Eine 16-Jährige ist in einer Toilettenanlage am Charlottenplatz vergewaltigt worden. Täterbeschreibung und Alter des Opfers erinnern auffällig an einen Fall aus dem Oktober.
Was genau der Anlass der Feier gewesen ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Sicher ist bisher nur: In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag hält sich eine 16-Jährige im Akademiegarten hinter dem Neuen Schloss auf. Zwischen 1 und 2 Uhr verlässt sie die Party in der Grünanlage und geht in Richtung Charlottenplatz. Dabei folgen ihr zwei Männer.