Verfolgungsjagd in Auenwald: Polizei sucht VW-Fahrer nach riskanter Flucht durch Unterbrüden

Eine Polizeikontrolle endet in der Nacht auf Dienstag in Auenwald mit einer riskanten Flucht. Im zurückgelassenen Golf machen Ermittler einen brisanten Fund.
Mit quietschenden Reifen und deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein unbekannter Fahrer in der Nacht auf Dienstag durch Auenwald-Unterbrüden geflohen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wollte eine Streife den VW Golf gegen 0.45 Uhr in der Unterweissacher Straße kontrollieren. Doch statt anzuhalten, trat der Fahrer aufs Gas – und lieferte sich eine gefährliche Flucht durch die nächtlichen Straßen.