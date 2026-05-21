Verfolgungsjagd in Auenwald: Polizei sucht VW-Fahrer nach riskanter Flucht durch Unterbrüden

Eine Polizeikontrolle endet in der Nacht auf Dienstag in Auenwald mit einer riskanten Flucht. Im zurückgelassenen Golf machen Ermittler einen brisanten Fund.

Mit quietschenden Reifen und deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein unbekannter Fahrer in der Nacht auf Dienstag durch Auenwald-Unterbrüden geflohen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wollte eine Streife den VW Golf gegen 0.45 Uhr in der Unterweissacher Straße kontrollieren. Doch statt anzuhalten, trat der Fahrer aufs Gas – und lieferte sich eine gefährliche Flucht durch die nächtlichen Straßen.

In der Ortsmitte von Unterbrüden nahm die Situation eine brenzlige Wendung: Der VW Golf bog laut Polizei plötzlich von der Talstraße nach rechts in den Holzbachweg ab. Dort musste ein wartender Autofahrer ausweichen beziehungsweise wurde durch das riskante Manöver gefährdet. Nur durch Glück kam es nicht zu einem Zusammenstoß.

Flucht in die Dunkelheit: Polizei sucht nach VW-Fahrer

Wenig später endete die Fahrt abrupt. Im Holzbachweg stellte der Fahrer den VW Golf ab und flüchtete zu Fuß in die Dunkelheit. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann entkommen. Nach Angaben der Polizei ist der Flüchtige etwa 1,80 Meter groß, trägt einen kurzen Vollbart sowie sehr kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem hellen Jogginganzug.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs machten die Beamten einen brisanten Fund: An dem VW Golf waren Kennzeichen angebracht, die zuvor als gestohlen gemeldet worden waren. Zudem entdeckten die Ermittler im Wageninneren zwei weitere entwendete Nummernschilder.

Zeugenaufruf: Polizei sucht gefährdeten Autofahrer im Holzbachweg

Die Verkehrspolizei Backnang hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun dringend Zeugen.

Besonders der Autofahrer oder die Autofahrerin, die im Holzbachweg durch das Fahrmanöver gefährdet wurde, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Backnang unter der Telefonnummer 07191/892990 entgegen.