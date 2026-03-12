Verfolgungsjagd auf der A81: Motorradfahrer fährt auf Standstreifen an Stau vorbei

1 Die Polizei folgte dem Motorradfahrer mit Blaulicht (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Der Polizei ist auf der A81 ein Motorradfahrer aufgefallen, der auf dem Standstreifen am Stau vorbeifuhr. Später schlängelte er sich in einer Baustelle zwischen Autos hindurch.











Ein Motorradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag auf der A81 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 58-Jährige war einer Streife gegen 16.40 Uhr zwischen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim aufgefallen, da er im stockenden Verkehr mit hohem Tempo auf dem Seitenstreifen fuhr. Die Polizei heftete sich ihm umgehend mit Blaulicht und Martinshorn an die Fersen.