Verfolgungsjagd auf der A81: Motorradfahrer fährt auf Standstreifen an Stau vorbei
Die Polizei folgte dem Motorradfahrer mit Blaulicht (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Der Polizei ist auf der A81 ein Motorradfahrer aufgefallen, der auf dem Standstreifen am Stau vorbeifuhr. Später schlängelte er sich in einer Baustelle zwischen Autos hindurch.

Ein Motorradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag auf der A81 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 58-Jährige war einer Streife gegen 16.40 Uhr zwischen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim aufgefallen, da er im stockenden Verkehr mit hohem Tempo auf dem Seitenstreifen fuhr. Die Polizei heftete sich ihm umgehend mit Blaulicht und Martinshorn an die Fersen.

 

Zwischen stehenden Autos durchgeschlängelt

Der Motorradfahrer schlängelte sich derweil im darauffolgenden zweispurigen Baustellenbereich zwischen den stehenden Fahrzeugen durch. Bei Pleidelsheim fuhr der 58-Jährige dann ab, um anschließend sofort wieder in Richtung Stuttgart auf die Autobahn aufzufahren. Dort beschleunigte er sein Motorrad sehr stark. Erst als auch in dieser Richtung der Verkehr vor Ludwigsburg-Süd ins Stocken geriet, konnte der Mann angehalten und kontrolliert werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den Mann und bittet Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich unter Telefon 0711/68690 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

 