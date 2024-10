Verfahren gegen „Querdenker“: Ballweg-Prozess beginnt am Mittwoch

1 Michael Ballweg beim Verlassen der JVA Stuttgart in Stammheim im April 2023.Foto: ??? Foto:

Wegen des Vorwurfs des versuchten Betruges in mehr als 9000 Fällen hat die Staatsanwaltschaft den Gründer der „Querdenken“-Bewegung, Michael Ballweg, angeklagt.











Michael Ballweg ist Anfang April 2023 aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der Kanal „Freiheit für Michael Ballweg“ existiert aber in der Nachrichten-App Telegram immer noch. Nur: Um den Mitinitiator der „Querdenken“-Bewegung geht es darin schon lange nicht mehr. Man findet Informationen zu Bitcoin- und Goldkursen, Tipps zur Vermeidung von Steuerzahlungen oder für das beste Auswanderer-Konto oder Beiträge über Alice Weidel (AfD) als „Bundeskanzlerin der Herzen“. Eingerichtet worden war der Kanal, als Ballweg im Sommer 2022 in Untersuchungshaft kam. Damals stand neben versuchtem Betrug auch noch der Vorwurf der Geldwäsche im Raum, die Untersuchungshaft wurde wegen Fluchtgefahr verhängt. Neun Monate saß Ballweg in Stammheim in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart.