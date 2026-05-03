Der AFC Wrexham von Ryan Reynolds verpasst den Aufstieg in die Premier League. Den Hollywoodstar macht das nach eigener Aussage "völlig fertig".

Es ist eine der größten aktuellen Erfolgsgeschichten im Fußball. Im Jahr 2021 erwarben die Hollywoodstars Ryan Reynolds (49) und Rob Mac (49) den AFC Wrexham, den drittältesten Profifußball-Club der Welt. Seitdem eilte das damals fünftklassige Team von Aufstieg zu Aufstieg - und lag vor dem letzten Spielplatz auf einem Playoff-Platz für den Aufstieg in die Premier League. Doch der mögliche Aufstieg in die höchste englische Spielklasse wurde in letzter Sekunde verschenkt. Club-Eigentümer Ryan Reynolds machte das "völlig fertig".

Ryan Reynolds dennoch "stolz auf Saison" Ihren sechsten Tabellenplatz in der zweitklassigen englischen Championship-Liga verspielte Wrexham am Samstag durch ein 2:2 gegen den FC Middlesbrough. Hull City schnappte durch einen Sieg dem Team aus Wales noch den sechsten Tabellenplatz weg. Auf X schrieb Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds dazu: "Das heutige Ergebnis macht mich völlig fertig."

Dennoch zeigte sich der Hollywoodstar "unglaublich stolz auf unsere Saison". Er erklärte weiter: " Wir haben in fünf Jahren einen langen Weg zurückgelegt, und das war das beste Ergebnis in unserer über 150-jährigen Geschichte. Es gibt noch viel zu tun. Aber im Moment haben wir so viel, worauf wir stolz sein können, Reds."

Aufstieg für kommende Saison angepeilt

Reynolds und der aus der Comedy-Serie "It's Always Sunny in Philadelphia" bekannte Co-Eigentümer Rob Mac (der ehemals Rob McElhenney hieß), hatten ihr Engagement als Clubeigentümer beim AFC Wrexham von Anfang an mit der Doku-Serie "Welcome to Wrexham" begleitet, die in Deutschland bei Disney+ verfügbar ist.

Acht Emmy-Awards gab es bislang für das Programm. Vier Staffeln über die Erfolgsgeschichte des Clubs sind bislang erschienen, eine fünfte soll Mitte des Monats bei Disney+ starten. Ganze acht Staffeln der Serie sind schon bestätigt, berichtete das US-Branchenblatt "Deadline" im April. Sie soll daher noch bis 2029 laufen.

Den Aufstieg in die Premier League peilt der Verein jetzt für die kommende Spielzeit an. Man werden "den Kader weiter verstärken, um unsere Chancen noch zu verbessern", zitiert der US-Sportkanal ESPN Wrexham-Trainer Phil Parkinson. Im nächsten Jahr wolle man dann um den Titel der zweiten englischen Liga mitspielen.