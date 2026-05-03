Der AFC Wrexham von Ryan Reynolds verpasst den Aufstieg in die Premier League. Den Hollywoodstar macht das nach eigener Aussage "völlig fertig".
Es ist eine der größten aktuellen Erfolgsgeschichten im Fußball. Im Jahr 2021 erwarben die Hollywoodstars Ryan Reynolds (49) und Rob Mac (49) den AFC Wrexham, den drittältesten Profifußball-Club der Welt. Seitdem eilte das damals fünftklassige Team von Aufstieg zu Aufstieg - und lag vor dem letzten Spielplatz auf einem Playoff-Platz für den Aufstieg in die Premier League. Doch der mögliche Aufstieg in die höchste englische Spielklasse wurde in letzter Sekunde verschenkt. Club-Eigentümer Ryan Reynolds machte das "völlig fertig".