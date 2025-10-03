Verdiente Niederlage: Schwach in Basel – der VfB fällt im Kollektiv ins Leistungsloch

Beim VfB haben sich viele individuelle Unzulänglichkeiten zu einem großen Problem summiert. Die 0:2-Niederlage in Basel ist daher komplett verdient, findet Heiko Hinrichsen.
Nach dem Schlusspfiff im vollbesetzten „Joggeli“ von Basel schwenkten die VfB-Fans im Gästeblock zaghaft ihre Fahnen und spendeten der Stuttgarter Mannschaft in der Kurve verhaltenen Applaus. Voller Vorfreude waren die rund 10.000 Anhänger aus dem Ländle in die Nordschweiz gereist – am Ende feierten aber nur die siegestrunkenen Eidgenossen, denn sie hatten ihre ersten Punkte in der Europa League eingefahren.