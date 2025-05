Verdacht der sexuellen Belästigung: So gehen die Bietigheim Steelers mit den Vorwürfen gegen den Trainer um

So gehen die Bietigheim Steelers mit den Vorwürfen gegen den Trainer um

1 Zwei Frauen erheben gegenüber Alexander Dück, Trainer der Bietigheim Steelers, schwere Vorwürfe. Foto: Avanti/Ralf Poller

Zwei Frauen werfen dem Trainer der Bietigheim Steelers sexuelle Belästigung vor. Die Vereinsverantwortlichen wussten früh von den Vorwürfen, behalten Alexander Dück aber unter Vertrag.











Am 1. Mai steht Alexander Dück auf der Bühne an der Ege-Trans-Arena und präsentiert den Meisterpokal der Oberliga Baden-Württemberg. Die Mannschaft steht Arm im Arm hinter dem Trainer, der sie nach dem Absturz in die Drittklassigkeit wieder in die DEL2 geführt hat. Die Fans vor der Bühne machen Fotos und jubeln ihm zu. Doch die Idylle trügt. Zu diesem Zeitpunkt brodelt es im Verein schon seit geraumer Zeit.