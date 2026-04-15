Unbekannte hatten Puppen aufgestellt, um Bürgermeisterin Schoenfeld zu verunglimpfen. Nun befasst sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall – und mit dem umstrittenen Paragrafen 188.
Die Puppenaktion von Beilstein beschäftigt nun auch die Staatsanwaltschaft. Nachdem zunächst die Polizei ermittelt hatte, ging der Fall nun bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein, die eine rechtliche Prüfung vornehmen soll. Ermittelt wird gegen Unbekannt, bislang ist ein konkreter Tatverdächtiger noch nicht bekannt.