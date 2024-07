Verbrennungsanlage für Klärschlamm in Wahlheim: Durchgesickert: EnBW will früheren Baubeginn - Gegner sind alarmiert

1 Die Verbrennungsanlage soll neben dem alten Kraftwerk auf einem Teil der Kohlehalde (oben) entstehen. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Der Streit über die geplante Klärschlammverbrennung der EnBW in Walheim (Kreis Ludwigsburg) verschärft sich. Der Energiekonzern EnBW will mit Vorarbeiten für das Projekt beginnen. Die Bürgerinitiative protestiert, sie befürchtet, dass die EnBW Fakten schaffen will.











Der Energiekonzern EnBW hat noch keine Genehmigung, rechnet damit aber im Herbst. Jetzt sickert durch: Der Stromriese will mit dem Bau seiner Klärschlammverbrennungsanlage in Walheim vorzeitig beginnen. Ein Antrag liegt dem Regierungspräsidium Stuttgart vor. Dabei handelt es sich zwar nur um vorbereitende Arbeiten auf dem EnBW-Gelände. Die Gegner reagieren auf das Vorhaben jedoch allergisch. Der Konzern lasse seine Muskeln spielen, urteilt etwa die Initiative „Bürger im Neckartal“ und kündigt Widerstand an.