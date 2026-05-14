Verbotenes Wenden in Untertürkheim: Mini-Fahrerin ohne Führerschein baut schweren Unfall – waren Drogen im Spiel?
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Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Eine 40-jährige Autofahrerin will in Untertürkheim verbotswidrig wenden und kollidiert dabei mit einem weiteren Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme kommen zwei Dinge ans Licht.

Stuttgart-Untertürkheim – Eine 40 Jahre alte Mini-Fahrerin hat am Mittwochnachmittag bei einem verbotenen Wendemanöver in der Benzstraße in Untertürkheim einen Unfall verursacht, bei dem Sachschaden in Höhe von mehr als 80.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau keinen Führerschein besitzt und offenbar unter Drogeneinfluss stand.

 

Wie die Polizei meldet, war die 40-Jährige mit ihrem Mini Cooper kurz nach 16.00 Uhr in der Benzstraße in Richtung Inselstraße auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und wollte über den linken Fahrstreifen verbotswidrig über eine durchgezogene Linie auf die Gegenfahrspur wenden. Dabei übersah sie den Mercedes-Benz CLA eines 27-Jährigen, der versetzt hinter ihr auf dem linken Fahrstreifen fuhr, sodass es zur Kollision kam.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 40-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und musste sich einer Blutentnahme unterziehen, da der Verdacht bestand, dass sie unter Drogeneinfluss am Steuer saß.

 