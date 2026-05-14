Verbotenes Wenden in Untertürkheim: Mini-Fahrerin ohne Führerschein baut schweren Unfall – waren Drogen im Spiel?

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Eine 40-jährige Autofahrerin will in Untertürkheim verbotswidrig wenden und kollidiert dabei mit einem weiteren Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme kommen zwei Dinge ans Licht.











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Stuttgart-Untertürkheim – Eine 40 Jahre alte Mini-Fahrerin hat am Mittwochnachmittag bei einem verbotenen Wendemanöver in der Benzstraße in Untertürkheim einen Unfall verursacht, bei dem Sachschaden in Höhe von mehr als 80.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau keinen Führerschein besitzt und offenbar unter Drogeneinfluss stand.