Am Stuttgarter Neckar gibt es besondere Ingenieurskunst, die die Welt veränderte: Daimler testete sein Motorboot und Porsche ein Amphibienboot. Acht Beispiele.
Weltgeschichte am Neckar: Konstrukteur Gottlieb Daimler prüfte zwischen Bad Cannstatt und Untertürkheim seine Erfindung auf Alltagstauglichkeit: das Motorboot. Im Ortsmuseum Rotenberg ist dieser historische Moment des Technik-Pioniers zu sehen sowie zahlreiche weitere Histörchen, die Klaus Enslin vom Bürgerverein Untertürkheim zusammengetragen hat, unterstützt mit Bildern auch vom Historiker Ulrich Gohl. Der Neckar als Bühne für bahnbrechende Mobilitäts-Experimente.