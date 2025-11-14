Schüsse, Schwerverletzte und bestechliche Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft. Der Streit zweier Security-Firmen im Kreis Ludwigsburg reicht bis in die Justiz. Ein Überblick.
Am Freitag erreichte der Fall „Frost“ seinen vorläufigen Höhepunkt: Die Staatsanwaltschaft Heilbronn ermittelt gegen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Bestechlichkeit und Verletzung von Dienstgeheimnissen. Es ist wohl der außergewöhnlichste Kriminalfall im Kreis Ludwigsburg seit Jahren. Die Entwicklungen im Überblick.