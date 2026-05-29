Verbandsliga SV Fellbach: Im letzten Heimspiel noch einmal glänzen

Die Fußballer des SVF bestreiten ihr letztes Heimspiel gegen den abstiegsgefährdete SSV Ehingen-Süd. Die nächsten Spieler gehen. Klar ist nun auch wohin Weiß und Calemba wechseln.
Wenn die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 15.30 Uhr, den SSV Ehingen-Süd empfangen, dann wollen sie sich noch einmal von ihrer besten Seite zeigen. Denn es ist bereits das letzte Heimspiel in der noch bis zum 6. Juni andauernden Saison. „Wir wollen uns mit einem Sieg von unserem Publikum verabschieden“, sagt Nicos Gountoulas aus dem Trainerteam des SVF.