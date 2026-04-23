Verbandsliga SV Fellbach: Alle sind heiß aufs Derby gegen den Nachbarn FSV Waiblingen

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitagabend, 19.30 Uhr, beim FSV Waiblingen an. Das Hinspiel endete vor 800 Zuschauern mit 2:2.
Wenn an diesem Freitagabend, 19.30 Uhr, die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach auf dem Rasenplatz am Oberen Ring beim FSV Waiblingen antreten, dann ist „Derby-Time“angesagt. „Wir freuen uns alle auf dieses Spiel und sind heiß darauf. Es ist schon etwas Besonderes“, sagt Kiriakos Gountoulas, der mit seinem Bruder Nicos das Trainergespann beim SVF bildet. Im Hinspiel im vergangenen Oktober hatten sich beide Teams vor rund 800 Zuschauern im Max-Graser-Stadion mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Seinerzeit waren die Gäste mit sieben Punkten aus neun Spielen Letzte, die Fellbacher mit zwölf Punkten Sechste. Allerdings waren die Gastgeber zuvor in vier Spielen nacheinander sieglos gewesen.