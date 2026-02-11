Veränderungen in Sindelfingen: „Klares Bekenntnis zum Standort“ – Mercedes-Benz will Werk umbauen

Mercedes-Benz will das Werk in Sindelfingen zukunftsfähig machen. Auf der riesigen Werksfläche soll deshalb umgebaut werden.
Die Mercedes-Benz AG will die Flächen des Mercedes-Benz-Werks in Sindelfingen weiterentwickeln. Die in die Jahre gekommenen Hallen müssten transformiert werden, sagte Peter Kubiena, Leiter der Fabrikplanung der Daimler AG, in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mit diesem Schritt will das Unternehmen das Werk in Sindelfingen zukunftsfähig machen. „Das ist ein klares Bekenntnis von Mercedes zum Standort Sindelfingen“, sagte Oberbürgermeister Markus Kleemann.