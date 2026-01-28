Valentinstag in Baden-Württemberg: Ein Kuss genügt – in diesen Schlössern gibt es freien Eintritt

An Valentinstag können Verliebte kostenlos Schlösser im Land besuchen, wenn sie sich an der Kasse küssen. Auch zwei Schlösser in der Region Stuttgart machen bei der Aktion mit.
Ein Kuss und schon gibt es kostenlosen Eintritt: Das geht bei der Valentinsaktion „Küss mich! Im Schloss“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Verliebte Paare, die sich an der Kasse eines der teilnehmenden Schlösser küssen, kommen kostenlos rein. Die Aktion findet mittlerweile zum zehnten Mal am Valentinstag statt.