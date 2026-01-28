Valentinstag in Baden-Württemberg: Ein Kuss genügt – in diesen Schlössern gibt es freien Eintritt

An Valentinstag können Verliebte kostenlos Schlösser im Land besuchen, wenn sie sich an der Kasse küssen. Auch zwei Schlösser in der Region Stuttgart machen bei der Aktion mit.

Ein Kuss und schon gibt es kostenlosen Eintritt: Das geht bei der Valentinsaktion „Küss mich! Im Schloss“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Verliebte Paare, die sich an der Kasse eines der teilnehmenden Schlösser küssen, kommen kostenlos rein. Die Aktion findet mittlerweile zum zehnten Mal am Valentinstag statt.

Mit dabei bei der Aktion sind das Schloss Bruchsal, das Schloss Heidelberg, das Barockschloss Mannheim, das Residenzschloss Mergentheim, das Residenzschloss Rastatt, der Schlossgarten Schwetzingen und das Schloss und der Schlossgarten Weikersheim. Auch zwei Schlösser in der Region Stuttgart, das Schloss Solitude und das Residenzschloss Ludwigsburg, nehmen an der Aktion teil.

Auch im Residenzschloss Ludwigsburg gibt es freien Eintritt. Foto: imago stock&people

Im Schloss Solitude und im Residenzschloss Ludwigsburg ist zusätzlich zum Schlosseintritt auch eine kostenlose Führung inbegriffen. In Ludwigsburg finden die Führungen von 10 bis 17 Uhr jede Viertelstunde statt, im Schloss Solitude stündlich von 10.30 bis 15.30. Aber Achtung: Die Teilnehmerzahl ist in beiden Schlössern begrenzt.

Auch im Schloss und Schlossgarten Weikersheim gibt es neben dem Eintritt ins Schloss eine kostenlose 60-minütige Führung. Diese findet zwischen 11 und 15 Uhr stündlich statt, auch hier ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Wer bei einer längeren Führung auch die „Schönen Gemächer“ sehen will, muss allerdings zwei Euro Aufpreis bezahlen.

Nicht überall ist eine Schlossführung kostenlos

Im Schloss Bruchsal und in dem in Heidelberg sind für verliebte Paare nur der Eintritt ins Schloss kostenlos, Führungen sind nicht inbegriffen. Im Barockschloss Mannheim und im Residenzschloss Mergentheim ist am Valentinstag eine kostenlose Schlossbesichtigung mit freiem Rundgang möglich.

Für einen Kuss im Residenzschloss Rastatt bekommen Verliebte eine kostenlose Besichtigung der Beletage inklusive Führung und einen Besuch des Wehrgeschichtlichen Museums. Und in Schwetzingen können sich Paare für umme den Schlossgarten ansehen. Der Eintritt in das Schloss ist aber nicht enthalten.