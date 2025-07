Vaihingen an der Enz: Dreister Dieb stiehlt mehrere hundert Euro von hilfsbereiter Seniorin

1 Aus dem Geldbeutel der Seniorin stahl der Täter mehrere hundert Euro. (Symbolfoto) Foto: imago images/imagebroker

Eine Seniorin sitzt in ihrem Auto, als ein Mann die Beifahrertür öffnet und nach Kleingeld für den Parkscheinautomat fragt. Die Hilfsbereitschaft der Seniorin nutzt er aus.











Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag mehrere hundert Euro von einer hilfsbereiten Seniorin in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) gestohlen. Laut Mitteilung der Polizei saß eine 84-Jährige gegen 11.30 Uhr vor einem Optikergeschäft in der Heilbronner Straße, als ein ihr unbekannter Mann die Beifahrertür ihres Autos öffnete.