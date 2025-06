Vaihingen an der Enz: Bagger kommt an Oberleitung und brennt

1 In Vaihingen an der Enz ist ein Bagger mit seiner Schaufel an eine Oberleitung gekommen und in Brand geraten. Foto: picture alliance/dpa

Am Sonntagnachmittag ist ein Bagger am Umspannwerk in Vaihingen/Enz in Brand geraten. Das hat auch Folgen für den Zugverkehr.











Am Sonntagnachmittag ist ein Bagger nahe des Umspannwerks in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) in Brand geraten. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, geriet der Fahrer wohl mit der Baggerschaufel an eine Oberleitung. Daraufhin fing sein Fahrzeug Feuer. Weil sich das Ganze in der Nähe des Bahnhofs abspielte, kommt es laut der Deutschen Bahn auch zu Zugverspätungen, einzelne Ausfälle könnten auch nicht ausgeschlossen werden.