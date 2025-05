1 Volkswagen hofft auf eine Verhandlungslösung und bietet den USA umfangreiche Investitionen an. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Um die US-Autozölle wieder vom Tisch zu bekommen, bietet VW weitere Investitionen im Land an. VW-Chef Blume berichtet von konstruktiven Gesprächen.











Link kopiert



Im Ringen um US-Autozölle setzt Volkswagen auf eine Verhandlungslösung und bietet umfangreiche Investitionen in den USA an. „Ich war selbst in Washington und wir sind seitdem in regelmäßigem Austausch“, sagte Konzernchef Oliver Blume der „Süddeutschen Zeitung“. Dabei biete VW umfangreiche Investitionen in den USA an.